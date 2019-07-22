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    وزير الخارجية التركي: سنرد إذا ما أمريكا عقوبات علينا على خلفية شراء أنظمة إس-400

    11:19 ص الإثنين 22 يوليه 2019
    وزير الخارجية التركي: سنرد إذا ما أمريكا عقوبات علينا على خلفية شراء أنظمة إس-400

    وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو

    أنقرة - (د ب أ):

    أكد وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو أن بلاده سترد في حال فرضت الولايات المتحدة عقوبات عليها على خلفية شرائها لأنظمة إس-400 الروسية للدفاع الجوي.

    ونقلت صحيفة "دايلي صباح" التركية عنه القول، في مقابلة تليفزيونية، إن مثل هذه العقوبات لن تكون مقبولة.

    إلا أنه رأى في الوقت نفسه أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لا يريد فرض عقوبات، وأضاف أنه لا يتوقع من الإدارة الأمريكية اتخاذ مثل هذا الإجراء.

    وقال إن الشركاء الآخرين في برنامج مقاتلات إف-35 غير راضين عن القرار الأمريكي بتعليق المشاركة التركية في البرنامج.

    وحذر من أن تركيا ستلبي احتياجاتها الدفاعية من مصادر أخرى إذا لم تسلمها واشنطن مقاتلات إف-35.

    وكشف عن أن أنظمة إس-400 ستدخل الخدمة مطلع العام القادم.

    مولود تشاووش أوغلو وزير الخارجية التركي الولايات المتحدة دونالد ترامب

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