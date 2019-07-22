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    قالت إنهم جواسيس.. إيران تعلن صدور أحكام بالإعدام على 17 أمريكيا

    09:32 ص الإثنين 22 يوليه 2019
    قالت إنهم جواسيس.. إيران تعلن صدور أحكام بالإعدام على 17 أمريكيا

    علم ايران

    طهران- (د ب أ):

    أعلنت وزارة الأمن الإيرانية، اليوم الاثنين، صدور أحكام تصل إلى الإعدام بحق من قالت إنهم عملاء تابعون للاستخبارات المركزية الأمريكية "CIA".

    ونقلت وسائل إعلام إيرانية عن الإدارة العامة لشؤون مكافحة التجسس في وزارة الأمن أنها تمكنت من تفكيك شبكة تجسس من 17 عنصرًا تلقوا تدريبات من جانب الاستخبارات المركزية الأمريكية.

    وأضافت أن أحكامًا قضائية تصل إلى الإعدام قد صدرت بحقهم.

    إيران جواسيس وزارة الأمن الإيرانية
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