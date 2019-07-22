وفاة يوكيا أمانو المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية

فيينا- (د ب أ):

أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية وفاة مديرها العام الياباني "يوكيا أمانو" عن عمر ناهز 72 سنة.

وذكرت الأمانة العامة للوكالة، في بيان على موقعها الإلكتروني: "تعلن الأمانة العامة للوكالة الدولية للطاقة الذرية ببالغ الحزن وفاة المدير العام يوكيا أمانو".

وكشفت الأمانة أن أمانو كان يعد خطابا لإرساله إلى مجلس حكام الوكالة يتضمن إعلان التنحي.

وقررت الوكالة تنكيس الأعلام.

وكانت تقارير قد ذكرت مؤخرا أن أمانو يفكر في التنحي لأسباب صحية.

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