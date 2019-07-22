قراصنة يهاجمون سفينة كورية جنوبية قرب سنغافورة

سول- (أ ش أ):

هاجم قراصنة سفينة كورية جنوبية قبالة سواحل سنغافورة، اليوم الاثنين، ما أسفر عن إصابة بعض البحارة وسرقة أموال نقدية.

وأفادت وزارة المحيطات والثروة السمكية الكورية الجنوبية، وفقًا لما ذكرته وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية، بأن سفينة الشحن "سي كي بلو بيل" التي تبلغ حمولتها 44,132 طن مع علم كوريا الجنوبية، تعرضت لهجوم من قراصنة صباح اليوم على بعد حوالي 100 ميل من مدخل مضيق سنغافورة.

وقال مسؤول في الوزارة "لم يكشف عن هويته"، إن 7 قراصنة وصلوا إلى السفينة وهربوا بعد ممارستهم العنف وسرقة الأموال، موضحًا أن بعض البحارة أصيبوا بجروح خفيفة أثناء عملية التصدي للقراصنة الذين يملكون السلاح الناري.

وأضاف أن القراصنة غادروا السفينة بعد 30 دقيقة في أعقاب سرقة 13,300 دولار، والهواتف المحمولة للبحارة وملابسهم وأحذيتهم، موضحا أن السفينة كانت في طريقها من البرازيل إلى إنتشون بكوريا الجنوبية وما زالت تبحر في أعقاب الحادث.

وأشار إلى أن الوزارة أبلغت جميع المسؤولين المعنيين في شركات للشحن البحري، وأمرت السفن الكورية الجنوبية التي تمر بالمياه المجاورة لموقع الحادث بتشديد المراقبة على أنشطة القرصنة.