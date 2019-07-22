حول العالم في 24 ساعة: بريطانيا تدرس جميع الخيارات لمُعاقبة إيران
القاهرة – مصراوي:
شهد العالم الأحد، عددًا من الأحداث الهامة، أبرزها إعلان وزارة الدفاع البريطانية، الأحد، دراستها كافة الخيارات المتعلقة بتطبيق عقوبات على إيران، ردًا على احتجاز الأخيرة ناقلة نفط بريطانية منذ يوم الجمعة.
الأخبار المتعلقة
-
بعد احتجاز ناقلة بريطانية.. هل تتحكم إيران في حركة الملاحة بالخليج
-
الجبير: أي مساس بحرية الملاحة الدولية يعد انتهاكا للقانون الدولي
-
ظريف: لا يمكن أن يكون مضيق هرمز غير آمن لإيران و آمنا للآخرين
-
"ترامب كأوباما".. لماذا لم تضرب أمريكا إيران؟
-
إيران: العلاقات مع حماس هامة وتنمو
-
الشركة المشغلة لستينا إمبيرو: طلبنا زيارة الطاقم المحتجز في إيران
اعلان
باقى المحتوى
باقى المحتوى
-
571
-
566
-
495
-
352
-
269
-
225
-
217
-
180
-
175
-
155