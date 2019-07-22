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حول العالم في 24 ساعة: بريطانيا تدرس جميع الخيارات لمُعاقبة إيران

02:00 ص الإثنين 22 يوليه 2019
حول العالم في 24 ساعة: بريطانيا تدرس جميع الخيارات لمُعاقبة إيران

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القاهرة – مصراوي:

شهد العالم الأحد، عددًا من الأحداث الهامة، أبرزها إعلان وزارة الدفاع البريطانية، الأحد، دراستها كافة الخيارات المتعلقة بتطبيق عقوبات على إيران، ردًا على احتجاز الأخيرة ناقلة نفط بريطانية منذ يوم الجمعة.

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