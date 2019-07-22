أبرز التصريحات في 24 ساعة: قريبون من قلب العاصمة طرابلس
القاهرة – مصراوي:
أعلن المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي اللواء أحمد المسماري، أن القوات المسلحة أصبحت قريبة من قلب العاصمة طرابلس.
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