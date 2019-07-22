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    أبرز التصريحات في 24 ساعة: قريبون من قلب العاصمة طرابلس

    09:00 ص الإثنين 22 يوليه 2019
    أبرز التصريحات في 24 ساعة: قريبون من قلب العاصمة طرابلس

    المسماري

    القاهرة – مصراوي:

    أعلن المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي اللواء أحمد المسماري، أن القوات المسلحة أصبحت قريبة من قلب العاصمة طرابلس.

    المسماري الجيش الوطني الليبي الملاحة الدولية وزير الخارجية الايراني

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