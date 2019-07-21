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المسماري: قريبون من قلب العاصمة طرابلس

11:05 م الأحد 21 يوليه 2019
المسماري: قريبون من قلب العاصمة طرابلس

أحمد المسماري

بنغازي (ليبيا)- (د ب ا):

أعلن المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي اللواء أحمد المسماري، أن القوات المسلحة أصبحت قريبة من قلب العاصمة طرابلس.

وتأتي تصريحات المسماري اليوم الاحد، بعد سيطرة الجيش على مواقع مهمة حول معسكر اليرموك جنوب العاصمة طرابلس، بحسب موقع "بوابة أفريقيا الإخبارية".

وقال المسماري إن السيطرة على المعسكر ستمهد الطريق للتقدم باتجاه حي صلاح الدين، القريب من قلب العاصمة.

كان المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة التابعة للجيش الوطني الليبي، بقيادة المشير خليفة حفتر، وجه السبت، تعليمات لأهالي العاصمة الليبية طرابلس للاستعداد لساعة الصفر لاقتحام العاصمة.

أحمد المسماري طرابلس ليبيا الأزمة الليبية معسكر اليرموك

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