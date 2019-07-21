الجيش اليمني يحرر أجزاء واسعة من جبال استراتيجية بصعدة

صنعاء - (أ ش أ):

تمكنت قوات الجيش اليمني من إحراز تقدم ميداني جديد في مديرية باقم بمحافظة صعدة المعقل الرئيس للميليشيات الحوثية.

وقال مصدر عسكري يمني في تصريحات أوردتها قناة " العربية" الإخبارية اليوم الأحد، إن قوات الجيش تمكنت من تحرير أجزاء واسعة من سلسلة جبل النار الاستراتيجي، المطل على مركز مديرية باقم شمال صعدة.

وأضاف أن الوصول إلى هذه المواقع المهمة في سلسلة جبل النار يأتي ضمن عملية عسكرية مستمرة منذ أيام تهدف للوصول إلى مركز مديرية باقم"، موضحا في الوقت ذاته أن قوات الجيش مسنودة بمدفعية تحالف دعم الشرعية، تسيطر على قمة جبل النار.