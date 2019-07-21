أكثر الكلمات إنتشاراً

تنسيق الجامعات عودة الدوري المصري أسعار الذهب أزمة مضيق هرمز الطقس منتخب الجزائر أمم أفريقيا 2019

الجيش اليمني يحرر أجزاء واسعة من جبال استراتيجية بصعدة

11:03 م الأحد 21 يوليه 2019
الجيش اليمني يحرر أجزاء واسعة من جبال استراتيجية بصعدة

الجيش اليمني

صنعاء - (أ ش أ):

تمكنت قوات الجيش اليمني من إحراز تقدم ميداني جديد في مديرية باقم بمحافظة صعدة المعقل الرئيس للميليشيات الحوثية.

وقال مصدر عسكري يمني في تصريحات أوردتها قناة " العربية" الإخبارية اليوم الأحد، إن قوات الجيش تمكنت من تحرير أجزاء واسعة من سلسلة جبل النار الاستراتيجي، المطل على مركز مديرية باقم شمال صعدة.

وأضاف أن الوصول إلى هذه المواقع المهمة في سلسلة جبل النار يأتي ضمن عملية عسكرية مستمرة منذ أيام تهدف للوصول إلى مركز مديرية باقم"، موضحا في الوقت ذاته أن قوات الجيش مسنودة بمدفعية تحالف دعم الشرعية، تسيطر على قمة جبل النار.

هذا المحتوى من

الجيش اليمني محافظة صعدة الميليشيات الحوثية

الخبر التالى:

المسماري: قريبون من قلب العاصمة طرابلس
تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

إعلان

إعلان

إعلان