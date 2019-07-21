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استطلاع: بايدن يتقدم على منافسيه الديمقراطيين في سباق الترشح للرئاسة الأمريكية

10:38 م الأحد 21 يوليه 2019
استطلاع: بايدن يتقدم على منافسيه الديمقراطيين في سباق الترشح للرئاسة الأمريكية

نائب الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن

واشنطن - (د ب أ):

كشف استطلاع جديد للرأي عن تقدم جو بايدن، على منافسيه الديمقراطيين الطامحين للترشح لرئاسة الولايات المتحدة في الانتخابات المقررة عام 2020.

وأفاد الاستطلاع الذي أجرته شبكة (سي بي إس نيوز) بأن بايدن حصل على 25% من أصوات ممن شملهم الاستطلاع، مقابل حصول منافسته السيناتور إليزابيث وارن من ماساتشوستس على 20% وكامالا هاريس من كاليفورونيا على 16%، وحل السيناتور بيرني ساندرز رابعا بنسبة 15%، حسبما ذكرت وكالة أنباء بلومبرج.

وشمل الاستطلاع عينة من 18 ألفا و550 ناخبا في 18 ولاية وجرى خلال الفترة من 9 إلى 18 يوليو.

جو بايدن استطلاع رأي الرئاسة الأمريكية

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