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    الجبير: أي مساس بحرية الملاحة الدولية يعد انتهاكا للقانون الدولي

    09:48 م الأحد 21 يوليه 2019
    الجبير: أي مساس بحرية الملاحة الدولية يعد انتهاكا للقانون الدولي

    وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية عادل الجبير

    الرياض - (أ ش أ):

    أكد وزير الدولة للشؤون الخارجية السعودي، عادل الجبير أن أي مساس بحرية الملاحة الدولية يعد انتهاكا للقانون الدولي.

    وأضاف الجبير في تصريحات أوردتها قناة " العربية الإخبارية" اليوم الأحد، أنه على إيران أن تدرك أن تصرفاتها التي تشمل احتجاز ناقلة بريطانية مرفوضة تماما.

    وطالب وزير الدولة للشؤون الخارجية السعودي المجتمع الدولي بردع تصرفات وانتهاكات إيران التي تخالف القانون.

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    Asha
    عادل الجبير وزير الدولة للشؤون الخارجية السعودي الملاحة الدولية إيران
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