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    بومبيو: بريطانيا سترحل مؤسس موقع ويكيليكس إلى الولايات المتحدة

    09:28 م الأحد 21 يوليه 2019
    بومبيو: بريطانيا سترحل مؤسس موقع ويكيليكس إلى الولايات المتحدة

    وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو

    واشنطن - (أ ش أ):

    أكد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أن بريطانيا سترحل مؤسس موقع ويكيليكس جوليان أسانج إلى الولايات المتحدة ليتم محاكمته فيها بتهمة التجسس.

    ونقلت قناة "الحرة" الأمريكية اليوم الأحد، عن بومبيو قوله إن واشنطن قدمت طلب ترحيل أسانج، وأنها تعطي أهمية لتقتص العدالة من مؤسس ويكيليكس الذي شكل خطرا على العالم وعرض جنودا أمريكيين للخطر.

    وتتهم الولايات المتحدة أسانج بالتجسس وطالبت بتسلمه، ومن المتوقع أن ينظر القضاء البريطاني في الطلب الأمريكي نهاية فبراير القادم.

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