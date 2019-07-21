ظريف: لا يمكن أن يكون مضيق هرمز غير آمن لإيران و آمنا للآخرين

طهران - (د ب ا):

أكد وزير الخارجية الایراني محمد جواد ظريف على الوجود الاميركي المزعزع لاستقرار المنطقة، وقال أن واشنطن لا تستطيع أن تتوقع أنه مع زعزعة أمن الخليج العربي بالنسبة لايران.

وعن احتمال نشوب حرب،قال "لا يمكنك تجاهل احتمال وقوع كارثة ، لكن يجب علينا جميعًا أن نحاول تجنب الحرب. هناك الآن حرب جارية، حرب اقتصادية على الشعب الإيراني تستهدف السكان المدنيين. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رسمياً إنه لن يشارك في نزاع عسكري ، بل في حرب اقتصادية.

وأشار إلى أن الحرب الاقتصادية ليست شيئا يدعو للفخر لأنه في الحرب العسكرية ، قد يكون المدنيون هدفا جانبيا ، لكن في الحرب الاقتصادية ، يكون المدنيون الهدف الرئيسي .

وقال وزير الخارجية الإيراني "سنواصل بيع نفطنا" مضيفا " سنجد طرقًا لتحسين الوضع ، كما رأينا ، استقر سوق عملتنا واستعاد عافيته بعد عام من الصعود والهبوط".

يشار تشهد منطقة الخليج توترات على خلفية قيام ايران باحتجاز ناقلة نفط بريطانية وتعرض سفن لهجمات ،اربع في المياه القريبة من الامارات واثنتان في خليج عمان منذ شهر مايو وحتى الشهر الجاري.

كا تصاعدت التوترات بين ايران والولايات المتحدة بسبب العقوبات الاقتصادية التي تفرضها الأخيرة على الأولى بعد انسحابها من الاتفاق النووي.