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    الجيش الليبي يعين اللواء المبروك الغزوي قائدًا لمجموعة عمليات المنطقة الغربية

    08:27 م الأحد 21 يوليه 2019
    الجيش الليبي يعين اللواء المبروك الغزوي قائدًا لمجموعة عمليات المنطقة الغربية

    اللواء المبروك الغزوي

    بنغازي - (أ ش أ):

    أصدرت القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية، اليوم الأحد، قرارا يقضي بتكليف اللواء المبروك الغزوي قائدا لمجموعة عمليات المنطقة الغربية، خلفا للواء عبد السلام الحاسي.

    وذكرت بوابة أفريقيا الإخبارية الليبية - أن اللواء المبروك الغزوي كان يشغل منصب آمر وحاكم لمنطقة سبها العسكـرية، كما عمل آمرا لمنطقة الكفرة العسكرية لمدة تقارب 3 سنوات، كما شغل منصب عميد بلدية الكفرة.

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    القوات المسلحة الليبية المبروك الغزوي بنغازي منطقة سبها العسكـرية

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