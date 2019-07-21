الجيش الليبي يعين اللواء المبروك الغزوي قائدًا لمجموعة عمليات المنطقة الغربية

بنغازي - (أ ش أ):

أصدرت القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية، اليوم الأحد، قرارا يقضي بتكليف اللواء المبروك الغزوي قائدا لمجموعة عمليات المنطقة الغربية، خلفا للواء عبد السلام الحاسي.

وذكرت بوابة أفريقيا الإخبارية الليبية - أن اللواء المبروك الغزوي كان يشغل منصب آمر وحاكم لمنطقة سبها العسكـرية، كما عمل آمرا لمنطقة الكفرة العسكرية لمدة تقارب 3 سنوات، كما شغل منصب عميد بلدية الكفرة.