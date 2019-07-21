الشركة المشغلة لستينا إمبيرو: طلبنا زيارة الطاقم المحتجز في إيران

كوبنهاجن - (د ب أ):

أعلنت الشركة السويدية المشغلة لناقلة النفط "ستينا إمبيرو" التي تحتجزها إيران، إنها تقدمت بطلب لزيارة طاقم السفينة.

وقال إريك هانيل، الرئيس التنفيذي لشركة "ستينا بالك": "أستطيع أن أؤكد أنه تم إرسال طلب رسمي لسلطات ميناء بندر عباس للحصول على تصريح لزيارة أفراد طاقم السفينة (ستينا إمبيرو) البالغ عددهم 23 شخصا".

وأضاف هانيل: "هناك اقرار بتسلم الطلب، لكننا ننتظر ردًا رسميًا. وفي تلك الأثناء، سنواصل التعاون والتنسيق مع جميع السلطات المختصة".

وذكر البيان أن الموظفين المحليين في الهند ولاتفيا والفلبين وروسيا "على اتصال دائم" بعائلات أفراد الطاقم.

كانت ايران قد احتجزت السفينة ستينا امبيرو التي ترفع علم بريطانيا أول امس الجمعة في مضيق هرمز.

وقال رئيس مجلس الشورى الإسلامي (البرلمان) الإيراني علي لاريجاني اليوم الأحد إن احتجاز ناقلة النفط البريطانية في مضيق هرمز جاء "رد على القرصنة البريطانية".

كانت السلطات في إقليم جبل طارق، التابع للتاج البريطاني، ذكرت في الرابع من الشهر الجاري أن عناصر من مشاة البحرية البريطانية والشرطة المحلية، احتجزوا ناقلة نفط إيرانية قبالة جبل طارق، كانت في طريقها إلى سورية، بعد الاشتباه في أنها تخرق العقوبات المفروضة من جانب الاتحاد الأوروبي على سورية. وقد هددت إيران بالرد على هذا.