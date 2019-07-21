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    العسكري السوداني: مستعدون لمشاركة القوى السياسية والمسلحة في المرحلة القادمة

    05:47 م الأحد 21 يوليه 2019
    العسكري السوداني: مستعدون لمشاركة القوى السياسية والمسلحة في المرحلة القادمة

    المجلس العسكري الانتقالي السوداني

    القاهرة – مصراوي:

    قال نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي السوداني، الفريق أول محمد حمدان دقلو، المعروف بـ"حميدتي"، إن المجلس مستعد للعمل على تعزيز السلام بالبلاد، ومشاركة القوى السياسية والحركات المسلحة في المرحلة القادمة، بهدف تحقيق المصالحات في المناطق المتأثرة بالحرب، وذلك بحسب ما ذكرته شبكة "سكاي نيوز عربية".

    وتصاعدت الخلافات بين إعلان قوى الحرية والتغيير في السودان والجبهة الثورية خلال المفاوضات التي تستضيفها العاصمة الإثيوبية أديس أبابا بشأن نقل السلطة إلى المدنيين في السودان.

    وأعربت الجبهة الثورية، التي تضم 3 مجموعات مسلحة تقاتل ضد الحكومة في ولايات دارفور والنيل الأزرق وجنوب كردفان، عن قلقها فور التوقيع بالأحرف الأولى، الأربعاء الماضي، على الاتفاق بين المجلس العسكري الانتقالي في السودان وقوى إعلان الحرية والتغيير بشأن المرحلة الانتقالية في البلاد.

    المجلس العسكري السوداني محمد حمدان دقلو السودان أديس أبابا احتجاجات السودان

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