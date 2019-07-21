سكاي نيوز: ترحيل رئيس حركة العدل والمساوة السودانية من إثيوبيا

القاهرة- (مصراوي):

أمرت السلطات الإثيوبية، الأحد، بترحيل رئيس حركة العدل والمساواة السودانية، جبريل إبراهيم، حسبما أفادت شبكة "سكاي نيوز" الإخبارية، دون ذكر مزيد من التفاصيل.

وتنضوى حركة العدل والمساواة تحت "الجبهة الثورية" في السودان، والتي أبدت اعتراضات على اتفاق تقاسم السلطة الذي جرى توقيعه الأربعاء الماضي بين المجلس الانتقالي العسكري الحاكم وتحالف إعلان قِوى الحرية والتغيير المُعارض.

وتتركز اعتراضات الجبهة الثورية والحزب الشيوعي وقوى الإجماع الوطني على الاتفاق، في الحصانة القضائية لأعضاء المجلس العسكري، وعدم حسم ملف نسبة "الحرية والتغيير" في المجلس التشريعي، وانسحاب قوات الدعم السريع من الخرطوم.

وكانت "الجبهة الثورية" إحدى المكونات الأصيلة لـ"قوى الحرية والتغيير"، وشاركت ضمن وفد التفاوض مع المجلس العسكري الانتقالي عند بداياته. لكنها قررت لاحقًا الانسحاب بعد أن رأت أنها تتعرّض "لإقصاء واضح"، مُفضّلة أن تخوض مفاوضات منفصلة مع المجلس العسكري.

ويتزامن ذلك مع مفاوضات تُجرى حاليًا في العاصمة الإثيوبية، أديس أبابا، بين وفد من "قوى الحرية والتغيير" السودانية و"الجبهة الثورية"، وهو تحالف يضم أهم الحركات المسلحة.

يأتي ذلك في محاولة لإقناع الحركات المسلحة بقبول الاتفاق بهدف الوصول إلى الإعلان الدستوري الذي تأجل توقعيه 3 أيام على الأقل بعد أن كان مُقررًا توقيعه يوم الجمعة.