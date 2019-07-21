العراق يبحث أوضاع أوكرانيات متهمات بالانتماء إلى داعش

بغداد- (د ب أ):

بحث رئيس مجلس القضاء الأعلى في العراق، القاضي فائق زيدان، الأحد مع سفير أوكرانيا في بغداد فيكتور يوريفيج نيدوباس، أوضاع المتهمات بالانتماء إلى تنظيم داعش من حملة الجنسية الأوكرانية.

وبحسب بيان للمركز الاعلامي لمجلس القضاء الاعلى العراقي، "بحث الجانبان متابعة شؤون المتهمات بالانتماء الى تنظيم داعش الارهابي من حملة الجنسية الاوكرانية وإمكانية عقد اتفاقيات تعاون قضائي بين البلدين".

وكان تقرير لمجلس القضاء الاعلى في العراق، أفاد بأن القضاء العراقي سلم سفارة أوكرانيا طفلا واحدا، في إطار برنامج لترحيل أطفال تنظيم داعش الإرهابي إلى بلدانهم بعد استكمال جميع الإجراءات الثبوتية والقانونية.