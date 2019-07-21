وزير بريطاني: احتجاز إيران لناقلتنا "عمل عدائي"

القاهرة- (د ب أ):

وصف وزير بريطاني احتجاز إيران للناقلة البريطانية بأنه "عمل عدائي"، لكنه أشار إلى بلاده تعمل من أجل خفض التصعيد في المنطقة.

وقال الوزير بوزارة الدفاع البريطانية، توبياس إلوود، في مقابلة مع شبكة "سكاي نيوز"، الأحد: "نعمل من أجل خفض التصعيد.. ومسؤوليتنا الأولى والأهم هي ضمان حل القضية المرتبطة بالناقلة المحتجزة وضمان سلامة حركة السفن التي تحمل علم بريطانيا في هذه المياه، ومن ثم العمل لاحقًا بشأن حل أوسع".

وأضاف: "ملتزمون بالقيام بدورنا للحفاظ على هذه الممرات المائية مفتوحة ... وهناك حاجة إلى حل دولي، ونحن نجري محادثات مع حلفائنا لرؤية ما يمكن فعله".

وردا على سؤال عما إذا كانت بريطانيا تدرس فرض عقوبات على إيران، قال إن "بلاده تنظر في عدد من الخيارات".

وعن السبب وراء عدم توفير حماية للناقلة المحتجزة رغم التوترات المتصاعدة، أوضح أن هناك بالفعل قطع بريطانية في المنطقة، إلا أنه لفت إلى أن ازدياد حدة التوترات بصورة متسارعة في الأسابيع الماضية زاد من صعوبة التعامل معها بشكل فوري وكامل.

وأعلن أنه سيجري نشر المزيد من القطع في المنطقة.