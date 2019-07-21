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    استطلاع رأي: ارتفاع شعبية ماكرون خلال الشهر الجاري

    11:48 ص الأحد 21 يوليه 2019
    استطلاع رأي: ارتفاع شعبية ماكرون خلال الشهر الجاري

    الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون

    باريس- (د ب أ):

    واصلت شعبية الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الارتفاع، لتسجل حاليا أعلى معدلاتها منذ نحو عام.

    وخلص استطلاع للرأي، نُشرت نتائجه في صحيفة لو جورنال دي ديمانش الفرنسي، الأحد، إلى أن 32 بالمائة ممن شملهم الاستطلاع راضون عن أداء ماكرون في يوليو الجاري مقارنة بـ 30 بالمائة في يونيو الماضي.

    وذكرت وكالة بلومبرج الأمريكية، الأحد، أن هذه النسبة تعد أعلى نسبة يتم تسجيلها منذ أغسطس الماضي.

    وكانت شعبية ماكرون قد وصلت لأدنى مستوى لها في ديسمبر الماضي، عندما بلغت 23 بالمائة، وذلك خلال ذروة مظاهرات" أصحاب السترات الصفراء".

    وأظهر الاستطلاع ارتفاع شعبية رئيس الوزراء إدوارد فيليب لتسجل 26 بالمائة.

    وشمل الاستطلاع 996 شخصا، وجرى إجراؤه على شبكة الانترنت خلال يومي 17 و 18 من الشهر الجاري. وبلغ هامش الخطأ بالاستطلاع 2.5 بالمائة.

    إيمانويل ماكرون إدوارد فيليب فرنسا أصحاب السترات الصفراء

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