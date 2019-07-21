بومبيو يزور السلفادور التي تسعى إلى منع الهجرة

سان سلفادور- (أ ف ب):

سيطلب رئيس السلفادور نجيب أبو كيلة خلال استقباله وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، الأحد، مساعدة واشنطن من أجل تنفيذ برامج التنمية حتى لا يحتاج السلفادوريون إلى الهجرة بحثًا عن "الحلم الأمريكي".

والجمعة قال الرئيس الشاب الذي تولى منصبه في الأول من يونيو: "نحن متفقون على أنه يجب علينا تطوير الفرص في السلفادور حتى لا يحتاج مواطنونا إلى الهجرة".

ويدفع البؤس وعنف العصابات الإجرامية سنويا عشرات آلاف السلفادوريين إلى الهجرة.

وبالنسبة إلى الرئيس السلفادوري، فإن الازدهار والأمن هما المفتاح الذي سيجعل السلفادوريين يودون البقاء في البلاد. ووفقا له، فإن ما بين 300 و400 سلفادوري يسلكون طريق الهجرة يوميا سعيا وراء "الحلم الأمريكي".

وقال أبوكيلة: "خلق وظيفة هنا (هو امر) يعني ثلاثة مهاجرين أقل على حدود الولايات المتحدة".

ورحب ابو كيلة بزيارة بومبيو، معتبرا ان بلديهما يتقاسمان "المخاوف" نفسها المتعلقة بقضايا الهجرة. وقال إن الأمريكيين "لا يريدون السلفادوريين هناك (في الولايات المتحدة)، ونحن نريدهم أن يبقوا هنا".

ومن المقرر أن يوقع بومبيو وابو كيلة اتفاقا الأحد لتأكيد الحفاظ على القاعدة الجوية الأمريكية لمكافحة تهريب المخدرات.

ويصل بومبيو، اليوم الأحد، إلى السلفادور في اطار جولة بدأها الجمعة في الأرجنتين وستقوده أيضًا إلى الاكوادور والمسكيك.