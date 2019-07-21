  • عاجل:تعرف على توقعات الأرصاد لطقس اليوم (بيان بالدرجات)

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    أزمة مضيق هرمز نهائي الأمم الأفريقية تنسيق الجامعات نتيجة الثانوية الأزهرية نتيجة الثانوية العامة منتخب الجزائر أسعار البنزين الحد الأدنى للأجور أمم أفريقيا 2019 الطقس

    روسيا: واثقون من قدرة فنزويلا على مواجهة التدخلات الخارجية

    08:27 ص الأحد 21 يوليه 2019
    روسيا: واثقون من قدرة فنزويلا على مواجهة التدخلات الخارجية

    نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف

    كراكاس -أ ش أ :

    أعلن نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف أن موسكو واثقة من قدرة السلطات الفنزويلية المنتخبة بقيادة نيكولاس مادورو، على التغلب على الصعوبات والتدخلات الخارجية.

    وأكد ريابكوف - على هامش الاجتماع الوزاري لمكتب تنسيق حركة عدم الانحياز في كراكاس، وفقا لقناة "روسيا اليوم" اليوم الأحد - أنه واثق من أن الشراكة الاستراتيجية بين موسكو وكاراكاس لن تتغير، مضيفا أنه في ظل وجود قوى معادية تحاول فرض حلول للشؤون الداخلية لفنزويلا، أظهر هذا الحدث درجة تضامن كبيرة في البلاد من جانب موسكو،معربا عن اعتقاده بأن السلطات الشرعية بقيادة مادورو قادرة على مواجهة الصعوبات.

    يشار إلى أن فنزويلا تشهد منذ 21 يناير الماضي احتجاجات مدعومة من الخارج ضد الرئيس مادورو بعد فترة قصيرة من أدائه اليمين الدستورية .. واستغل رئيس الجمعية الوطنية الخاضعة لسيطرة المعارضة خوان جوايدو هذه الاحتجاجات لينصب نفسه رئيسا مؤقتا للبلاد واعترفت به الولايات المتحدة وعدد من الدول.

    هذا المحتوى من

    Asha
    التدخلات الخارجية روسيا فنزويلا سيرجي ريابكوف

    الخبر التالى:

    ​مقتل طفلتين وإصابة إمرأة في قصف حوثي على مدينة تعز اليمنية
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    إعلان