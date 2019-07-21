​ارتفاع عدد قتلى انفجار بمصنع للغاز في وسط الصين إلى 15 شخصا

بكين (د ب أ) :

أعلنت السلطات الصينية ارتفاع عدد قتلى الانفجار الذي وقع في مصنع للغاز في مقاطعة خنان وسط الصين إلى 15 شخصا، وأصابة 15 آخرين بإصابات شديدة.

وأوردت وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا" نقلا عن السلطات المحلية القول إن أحد الأجهزة في مصنع الغاز المملوك لمجموعة خنان المحدودة ، ومقره مدينة ييما، انفجر مساء الجمعة.

كما خلف الحادث عددا غير محدود من الأشخاص المصابين بشكل طفيف، وقد نقلوا إلى المستشفى لتلقى العلاج.

وأفادت السلطات المحلية بأن رجال الإنقاذ يبحثون عن الأشخاص المفقودين.

وأرسلت وزارة إدارة الطوارئ فريق عمل إلى موقع الحادث، كما أرسلت اللجنة الوطنية للصحة خبراء طبيين إلى الموقع أيضا.

ويجري حاليا المزيد من التحقيقات حول الحادث.