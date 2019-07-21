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    في رسالة للأمم المتحدة.. بريطانيا: إيران خالفت القانون باحتجاز ناقلة النفط

    03:02 ص الأحد 21 يوليو 2019
    في رسالة للأمم المتحدة.. بريطانيا: إيران خالفت القانون باحتجاز ناقلة النفط

    الأمم المتحدة

    القاهرة- مصراوي:

    قالت بريطانيا لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، إن ناقلة ترفع العلم البريطاني احتجزتها إيران اقتربت منها قوات إيرانية عندما كانت في المياه العُمانية وإن هذا العمل "يمثل تدخلا غير قانوني".

    وكتبت بعثة بريطانيا في الأمم المتحدة في رسالة لمجلس الأمن الدولي "كانت السفينة تمارس حق العبور القانوني في مضيق دولي بما يكفله القانون الدولي... يشترط القانون الدولي عدم عرقلة حق المرور، وبالتالي فإن الإجراء الإيراني يمثل تدخلا غير قانوني"، حسبما أفادت وكالة "رويترز".

    وأشارت "رويترز"، إلى أن بريطانيا أرسلت الرسالة أيضا إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش.

    الأمم المتحدة بريطانيا إيران احتجاز ناقلة نفط

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