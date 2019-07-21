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    الرئيس النيجيري يدين هجوما أودى بحياة 37 شخصا

    02:46 ص الأحد 21 يوليو 2019
    الرئيس النيجيري يدين هجوما أودى بحياة 37 شخصا

    الرئيس النيجيري محمدو بوهاري

    أبوجا (د ب أ)

    أدان الرئيس النيجيري محمدو بوهاري مساء السبت الهجمات التي وقعت على مجتمع جورونيو في ولاية صكتو شمال البلاد وأسفرت عن مقتل 37 شخصا.

    وأوردت وكالة أنباء بلومبرج الأمريكية أن الرئيس النيجيري قال في بيان أرسله المتحدث باسمه جاربا شيهو عبر البريد الإلكتروني "إن عمليات القتل المتكرر والواسعة التي يتعرض لها القرويون الفقراء على أيدي عصابات القتل الجماعي يجب أن تواجه بأشد قوة يمكن للحكومة تعبئتها".

    ولم يذكر البيان متى وقعت الهجمات، لكن وسائل إعلام محلية ذكرت أن الهجمات وقعت في متأخر من مساء الجمعة.

    وأشار بيان الرئاسة إلى أنه تم نشر قوات في المناطق التي تعرضت للهجمات.

    وأجبرت هجمات المسلحين وقطاع الطرق في الولايات الشمالية لنيجيريا الآلاف من السكان على ترك منازلهم الأمر الذي يشكل تحديًا أمنيًا كبيرًا لحكومة البلاد.

    وكان الجيش النيجيري قد شن عملية ضد العصابات في عدد من الولايات من بينها صكتو وزمفرة وكاتسينا في أبريل.

    محمدو بوهاري نيجيريا هجوم انتحاري ولاية صكتو

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