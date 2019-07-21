مسعود بارزاني: إقليم كردستان لن يصبح مقرا للإرهاب أبدا

أربيل -أ ش أ:

أكد زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني أن إقليم كردستان لن يصبح مقرا للإرهاب أبدا.

جاء ذلك في تعليق له على اعتقال منفذي هجوم أربيل.

وقال البارزاني في بيان، أوردته قناة "السومرية نيوز" الليلة، إن "كردستان لن تصبح أبدا مقرا للإرهاب"، مبينا أن أي مجرم لن يستطيع التخفي عن أنظار مواطني كردستان المخلصين وصقور المؤسسات الأمنية في الإقليم".

ودعا الجميع إلى عدم تصدير مشاكلهم إلى داخل كردستان وألا يكونوا سببا لإلحاق الأذى بشعب كردستان، مثمنا أبطال القوات الأمنية ومكافحة الإرهاب وجميع المؤسسات الأمنية في إقليم كردستان التي استطاعت إلقاء القبض على الجناة بأقرب وقت.

يذكر أن مديرية اسايش أربيل أعلنت في وقت سابق أمس السبت، عن اعتقال منفذي الهجوم على الدبلوماسيين الأتراك في أحد المطاعم بأربيل والذي أدى إلى مقتل نائب القنصل التركي بالمحافظة.