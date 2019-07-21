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    إيطاليا: استئناف العمل بمطارين بصقلية بسبب ثوران بركان إتنا

    02:43 ص الأحد 21 يوليه 2019
    إيطاليا: استئناف العمل بمطارين بصقلية بسبب ثوران بركان إتنا

    بركان _أرشيفية

    روما -أ ش أ:

    سمحت السلطات الايطالية ، أمس السبت ، باستئناف العمل جزئيا في إثنين من مطارات جزيرة صقلية بعد اغلاقهما مؤخرا بشكل مؤقت بسبب تجدد ثوران بركان (إتنا) الشهير.

    وذكر راديو صوت أمريكا ، في نشرته باللغة الانجليزية ، أن البركان أدى الى انطلاق الحمم والرماد البركاني الى الفضاء واجبار سلطات الطيران الايطالية على اغلاق المطارين الواقعين فى مدينة كاتانيا بصقلية ، فيما تغطي الحمم البركانية الناتجة عن البركان دائرة يبلغ قطرها نحو كيلو متر ونصف.

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    بركان إتنا صقلية السلطات الايطالية مطارات جزيرة صقلية

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