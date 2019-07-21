إيطاليا: استئناف العمل بمطارين بصقلية بسبب ثوران بركان إتنا
روما -أ ش أ:
سمحت السلطات الايطالية ، أمس السبت ، باستئناف العمل جزئيا في إثنين من مطارات جزيرة صقلية بعد اغلاقهما مؤخرا بشكل مؤقت بسبب تجدد ثوران بركان (إتنا) الشهير.
وذكر راديو صوت أمريكا ، في نشرته باللغة الانجليزية ، أن البركان أدى الى انطلاق الحمم والرماد البركاني الى الفضاء واجبار سلطات الطيران الايطالية على اغلاق المطارين الواقعين فى مدينة كاتانيا بصقلية ، فيما تغطي الحمم البركانية الناتجة عن البركان دائرة يبلغ قطرها نحو كيلو متر ونصف.
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