​البرلمان العراقي: إجراء الانتخابات المحلية في موعدها أبريل القادم

بغداد -أ ش أ :

أكد البرلمان العراقي إجراء الانتخابات المحلية في موعدها المقرر في شهر أبريل من العام القادم، مبديا حرصه على المضي في إجراءات التعديلات اللازمة لقانون مجالس المحافظات.

وقال نائب رئيس البرلمان حسن الكعبي - في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" الليلة - إن النائب الأول لرئيس مجلس النواب عقد، أمس السبت، اجتماعا مع عدد من مجالس الأقضية والنواحي في العراق، بحضور أعضاء لجنة الأقاليم والمحافظات النيابية.

وأضاف البيان أن الكعبي ناقش التعديل الأول لقانون انتخابات مجالس المحافظات، فيما أكد على إجراء الانتخابات المحلية في موعدها المقرر خلال شهر أبريل من العام المقبل دون تأجيل.

وأكد أن البرلمان أبدى حرص هيئة رئاسته على المضي بإجراءات التعديلات اللازمة لقانون مجالس المحافظات، ومنها إيجاد هيكل تنظيمي للمجالس المحلية بما يتناسب مع المهام المناطة بها.