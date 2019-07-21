أبرز التصريحات في 24 ساعة: الحالة الصحية لطاقم ناقلة النفط البريطانية جيدة

القاهرة – مصراوي:

قال إريك هانيل، رئيس شركة ستينا بالك للسفن، إن الحالة الصحية لطاقم ناقلة النفط البريطانية "ستينا إمبيرو" المحتجزة لدى السلطات الإيرانية، جيدة.