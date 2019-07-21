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    أبرز التصريحات في 24 ساعة: الحالة الصحية لطاقم ناقلة النفط البريطانية جيدة

    02:00 ص الأحد 21 يوليه 2019
    أبرز التصريحات في 24 ساعة: الحالة الصحية لطاقم ناقلة النفط البريطانية جيدة

    ناقلة النفط البريطانية

    القاهرة – مصراوي:

    قال إريك هانيل، رئيس شركة ستينا بالك للسفن، إن الحالة الصحية لطاقم ناقلة النفط البريطانية "ستينا إمبيرو" المحتجزة لدى السلطات الإيرانية، جيدة.

    ناقلة النفط البريطانية شركة ستينا بالك إيران دونالد ترامب حماس

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