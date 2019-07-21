حول العالم في 24 ساعة: حريق في مقر السفارة الأمريكية بالعاصمة الليبية

القاهرة – (مصراوي):

شهد العالم عددًا من الأحداث الهامة، على مدار يوم السبت، أبرزها؛ موافقة المملكة العربية السعودية استقبال قوات أمريكية لرفع مستوى العمل المشترك، واندلاع حريق في مقر السفارة الأمريكية بالعاصمة الليبية طرابلس، بالإضافة إلى تصريحات الحرس الثوري الإيراني بشأن ناقلة النفط البريطانية التي يحتجزها منذ أمس الجمعة.