ترامب في ذكرى رحلة الصعود للقمر: قفزتنا التالية المريخ

واشنطن - أ ش أ

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إدارته تتعهد بإطلاق عصر جديد لاستكشاف العالم والانطلاق إلى أبعد المناطق فيه ، وذلك في الذكرى الخمسين لهبوط مركبة الفضاء الأمريكية المعروفة بـ "أبوللو ـ 1" على سطح القمر.وأضاف ترامب ، في بيان رئاسي عن البيت الأبيض اليوم السبت بهذه المناسبة ، أنه أصدر تعليمات الى وكالة الفضاء الوطنية (ناسا) بإرسال مهمة تضم ، بالإضافة لرواد الفضاء من الرجال ، أول إمرأة، لتحقيق القفزة العملاقة التالية وهي إرسال الأمريكيين إلى المريخ.

وأشار إلى أنه في يوم 20 يوليو عام 1969 زرع رائد الفضاء الراحل نيل أرمستروج وزميله باز ألدرين العلم الأمريكي على سطح القمر في حقبة مهمة كانت حافزا للثورة التقنية في القرن الحادي والعشرين.

وقال ترامب إن إدارته ملتزمة بإعادة بناء قيادة أمريكا للفضاء لعدة قرون قادمة ، مشيرا إلى أن الاستكشاف المستمر من الأرض للقمر ومن ثم للمريخ سيؤدي الى عصر جديد من الإبداع ويجتذب أفرادا لا حصر لهم الى مجالات العلوم والتقنية والدفاع.