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    اليمن يدين احتجاز النظام الإيراني ناقلة النفط البريطانية بمضيق هرمز

    10:23 م السبت 20 يوليو 2019
    اليمن يدين احتجاز النظام الإيراني ناقلة النفط البريطانية بمضيق هرمز

    ناقلة النفط البريطانية

    عدن - أ ش أ

    أدانت الجمهورية اليمنية، اليوم السبت، احتجاز ناقلة النفط البريطانية (ستينا أمبيرو) من قبل إيران في مضيق هرمز.

    ووصفت الخارجية اليمنية - في بيان - هذا العمل بأنه استمرار للتصعيد ضد الملاحة الدولية في المياه الدولية للخليج العربي ومضيق هرمز.

    وأكدت - وفقا لما نقلته وكالة الأنباء اليمنية - تضامن الحكومة اليمنية مع المملكة المتحدة الصديقة، داعية المجتمع الدولي إلى إدانة هذه الممارسات الإيرانية والضغط على النظام الإيراني لوقف التصعيد والاستفزازات، التي قد ترفع من مستوى التوتر في المنطقة وتهدد الأمن والسلم الدوليين.

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    أزمة مضيق هرمز ناقلة النفط البريطانية اليمن

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