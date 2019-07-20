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    الحرس الثوري الإيراني: ناقلة النفط البريطانية دخلت مضيق هرمز من الاتجاه الخاطئ

    09:26 م السبت 20 يوليه 2019
    الحرس الثوري الإيراني: ناقلة النفط البريطانية دخلت مضيق هرمز من الاتجاه الخاطئ

    مضيق هرمز

    واشنطن/طهران - (د ب أ):

    أعلن الحرس الثوري الإيراني ، اليوم السبت، أن ناقلة النفط البريطانية التي احتجزتها طهران، دخلت مضيق هرمز "من الاتجاه الخاطئ"، مضيفا أنه سيتم احتجازها إلى حين الانتهاء من تقييم قضائي.

    وقال المتحدث باسم الحرس الثوري ، رمضان شريف، إن الناقلة البريطانية لم تتبع القواعد البحرية ذات الصلة بالتحذيرات وربما كان من الممكن أن تصطدم بسفن أخرى، حسبما نقلت اليوم وكالة أنباء بلومبرج عن وسائل إعلام محلية.

    وأضاف أن إيران ستتصرف بحزم في تطبيق القانون بمضيق هرمز.

    وكانت إيران أوقفت ناقلة النفط التي ترفع العلم البريطاني "ستينا إمبيرو" أمس الجمعة في مضيق هرمز، وقادت السلطات البحرية الإيرانية السفينة إلى أحد الموانئ بدعوى عدم مراعاة لوائح القانون البحري.

    أزمة مضيق هرمز ناقلة النفط البريطانية إيران

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