حريق في مقر السفارة الأمريكية بالعاصمة الليبية

طرابلس - (د ب أ):

أفادت هيئة السلامة الوطنية في العاصمة الليبية، اليوم السبت، باندلاع حريق في مقر السفارة الأمريكية بطرابلس.

وأضافت الهيئة، عبر صفحتها على "فيسبوك"، أن فرق الإطفاء تتجه إلى مقر السفارة بطريق المطار.

ولم يتضح سبب الحريق، أو تفاصيل بشأن الخسائر.

ومنذ 2011، يعاني البلد الغني بالنفط، من صراع على الشرعية والسلطة.