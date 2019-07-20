واشنطن: إيران تشكل تهديدًا للشحن في الخليج وعلى السفن المارة بهرمز الحذر

إيران تشكل تهديدًا للشحن في الخليج وعلى السفن الما

القاهرة – مصراوي:

طالبت الإدارة البحرية الأميركية السفن التي تمر في مضيق هرمز توخي الحذر، لافتة إلى أن طهران تشكل تهديدًا للشحن الأمريكي والعالمي في مياه الخليج العربي، وذلك بحسب ما ذكرته شبكة "سكاي نيوز عربية".

واحتجز الحرس الثوري أمس الجمعة، ناقلة نفط بريطانية، في مضيق هرمز.

واستدعت وزارة الخارجية البريطانية القائم بالأعمال الإيراني بعد أن احتجزت السلطات الإيرانية ناقلة نفط ترفع العلم البريطاني في مضيق هرمز، وفق ما ذكرته وكالة أنباء برس اسوسيشن البريطانية، نقلاً عن مصدر لم يكشف عن اسمه.