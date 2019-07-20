سفير مصر بلندن يلقي محاضرة بالأكاديمية الدبلوماسية البريطانية

القاهرة – مصراوي:

ألقى السفير طارق عادل، سفير مصر بلندن، محاضرة بالأكاديمية الدبلوماسية التابعة لوزارة الخارجية البريطانية حول سبل تطوير اللغة العربية لدى الدبلوماسيين البريطانيين وكيفية تعظيم الاستفادة من تمكنهم منها في أداء مهامهم الدبلوماسية بالدول العربية.

استعرض السفير المصري خلال المحاضرة ما تتميز به اللغة العربية من ثراء في المعاني والمفردات، مشيرًا إلى مساهمة الإلمام باللغات الأجنبية في التغلب على الحواجز الثقافية وأداء المهام الدبلوماسية بشكل أكثر فعالية، شارحاً الجوانب الثقافية المرتبطة باستخدام اللغة العربية والأساليب التي يمكن للدبلوماسيين البريطانيين إتباعها لتطوير قدراتهم اللغوية وممارسة العربية بإتقان.

وشهد اللقاء نقاشًا باللغة العربية بين السفير المصري والدبلوماسيين البريطانيين الدارسين لها، والذين يستعد العديد منهم للعمل بالسفارات البريطانية المختلفة بالدول العربية، كما شارك بالمحاضرة عبر "الفيديو كونفرنس" عدد من الدبلوماسيين البريطانيين المتحدثين للعربية والعاملين بالسفارات البريطانية حول العالم.