  • عاجل:بالرابط.. موقع التنسيق يبدأ تسجيل رغبات طلاب المرحلة الأولى

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    أزمة مضيق هرمز نهائي الأمم الأفريقية تنسيق الجامعات نتيجة الثانوية الأزهرية نتيجة الثانوية العامة منتخب الجزائر أسعار البنزين الحد الأدنى للأجور أمم أفريقيا 2019 الطقس

    بمروحية وقوات خاصة.. إيران تنشر فيديو الاستيلاء على ناقلة النفط البريطانية

    06:05 م السبت 20 يوليه 2019
    بمروحية وقوات خاصة.. إيران تنشر فيديو الاستيلاء على ناقلة النفط البريطانية

    فيديو الاستيلاء على ناقلة النفط البريطانية

    القاهرة – مصراوي:
    نشر قنوات رسمية إيرانية، مقطع فيديو، لاستيلاء الحرس الثوري الإيراني على ناقلة النفط البريطانية في مضيق هرمز، أمس الجمعة.
    وظهر في الفيديو الذي نشرته فضائية "العربية الحدث"، تحليق لمروحية عسكرية تابعة للحرس الثوري، وزوارق حربية سريعة، لتحيط بالناقلة البريطانية، قبل أن تقوم المروحية بإنزال القوات الخاصة للسيطرة على السفينة.
    واحتجز الحرس الثوري أمس الجمعة، ناقلة نفط بريطانية، في مضيق هرمز.
    استدعت وزارة الخارجية البريطانية القائم بالأعمال الإيراني بعد أن احتجزت السلطات الإيرانية ناقلة نفط ترفع العلم البريطاني في مضيق هرمز، وفق ما ذكرته وكالة أنباء برس اسوسيشن البريطانية ،نقلاً عن مصدر لم يكشف عن اسمه.
    قال وزير الخارجية البريطاني، جيريمي هانت، اليوم، إنه قلق من أن تكون إيران قد اتخذت "مسارًا خطيراً"، بعد احتجازها ناقلة نفطٍ تحمل العلم البريطاني، أمس.
    وفي تغريدة له على تويتر، قال هانت "تحرك الأمس في الخليج يبعث بإشارات مقلقة بأن إيران ربما تختار طريقا خطيراً عبر سلوك مسلك غير قانوني ومزعزع للاستقرار بعد الاحتجاز المشروع لناقلتها النفطية في جبل طارق".
    وأضاف هانت "كما قلت أمس سيكون ردّنا مدروساً لكن قوياً، نحاول التوصل إلى طريقة لحل مسألة الناقلة جريس 1، لكننا سنضمن سلامة شحننا".

    ناقلة نفط بريطانية إيران أزمة مضيق هرمز

    الخبر التالى:

    مظاهرة مؤيدة للاتحاد الأوروبي في لندن قبيل التصويت لاختيار خليفة لماي
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    إعلان