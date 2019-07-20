حظر الطيران في صقلية بسبب ثوران بركان إتنا الإيطالي

روما- (د ب أ):

تم تعليق رحلات الطيران مؤقتًا الليلة الماضية حتى اليوم السبت في جزيرة صقلية الإيطالية بعد ثوران بركان في جبل إتنا.

وقال المعهد الإيطالي للجيوفيزياء وعلم البراكين إن البركان بدأ يثور مساء أمس الجمعة. وتم إيقاف جميع الرحلات مؤقتًا في مطار كاتانيا القريب.

ومع ذلك، أعلن المطار أنه تم التمكن من استئناف الرحلات الجوية اليوم السبت، ولكن يجب على الركاب توقع حدوث تأخير في الرحلات .

وتعتبر حوادث الثوران الصغيرة متكررة إلى حد ما في جبل إتنا، الذي يعد أحد أكثر البراكين نشاطا في العالم.