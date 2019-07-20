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ظریف: إجراء إيران في الخليج ينسجم مع القوانين الدولية

03:58 م السبت 20 يوليو 2019
ظریف: إجراء إيران في الخليج ينسجم مع القوانين الدولية

وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف

طهران- (د ب أ):

أكد وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف اليوم السبت أن إجراء ايران في الخليج ينسجم مع القوانين الدولية للملاحة البحرية.

وكانت إيران أوقفت ناقلة النفط التي ترفع العلم البريطاني "ستينا إمبيرو" أمس الجمعة في مضيق هرمز، وقادت السلطات البحرية الإيرانية السفينة إلى أحد الموانئ بحجة عدم مراعاة لوائح القانون البحري.

ونقلت وكالة "تسنيم" للأنباء الايرانية اليوم عن ظريف قوله إنه "خلافاً للقرصنة البحرية في مضيق جبل طارق فإن إجراء ايران في الخليج ينسجم مع القوانين الدولية للملاحة البحرية".

وأضاف أن إيران هي التي توفر الأمن للخليج ومضيق هرمز، داعيا بريطانيا للكف عن لعب دور الأداة في الارهاب الاقتصادي الامريكي.

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