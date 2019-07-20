كردستان العراق: اعتقال منفذي هجوم مسلح أسفر عن مقتل دبلوماسي تركي
اربيل- (د ب أ):
أعلن جهاز مكافحة الإرهاب التابع لمجلس أمن إقليم كردستان العراق اليوم السبت اعتقال منفذي الهجوم المسلح الذي وقع الأربعاء الماضي في أربيل، وأسفر عن مقتل 3 أشخاص بينهم دبلوماسي تركي.
وقال جهاز مكافحة الإرهاب ، في بيان بثه موقع وكالة "باسنيوز" الكردي اليوم : "نعلن للمواطنين أن المتهم مظلوم داغ الذي نشرت صورته من قبل جهاز مكافحة الإرهاب، قد تم إلقاء القبض عليه من قبل مديرية أسايش (أمن ) أربيل وجهاز مكافحة الإرهاب".
ووجه الجهاز الشكر للمواطنين على تعاونهم مع القوات الأمنية، مؤكداً أن المزيد من المعلومات سوف يتم نشرها لاحقاً.
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