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كردستان العراق: اعتقال منفذي هجوم مسلح أسفر عن مقتل دبلوماسي تركي

03:57 م السبت 20 يوليو 2019
كردستان العراق: اعتقال منفذي هجوم مسلح أسفر عن مقتل دبلوماسي تركي

قوات مكافحة الإرهاب التابع لمجلس أمن إقليم كردستان

اربيل- (د ب أ):

أعلن جهاز مكافحة الإرهاب التابع لمجلس أمن إقليم كردستان العراق اليوم السبت اعتقال منفذي الهجوم المسلح الذي وقع الأربعاء الماضي في أربيل، وأسفر عن مقتل 3 أشخاص بينهم دبلوماسي تركي.

وقال جهاز مكافحة الإرهاب ، في بيان بثه موقع وكالة "باسنيوز" الكردي اليوم : "نعلن للمواطنين أن المتهم مظلوم داغ الذي نشرت صورته من قبل جهاز مكافحة الإرهاب، قد تم إلقاء القبض عليه من قبل مديرية أسايش (أمن ) أربيل وجهاز مكافحة الإرهاب".

ووجه الجهاز الشكر للمواطنين على تعاونهم مع القوات الأمنية، مؤكداً أن المزيد من المعلومات سوف يتم نشرها لاحقاً.

جهاز مكافحة الإرهاب كردستان العراق إقليم كردستان هجوم مسلح

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