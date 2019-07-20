  • عاجل:6 سنوات.. "التعليم العالي" تعلن رسميًا تعديل نظام الدراسة بكليات الصيدلة (اضغط للتفاصيل)

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    أزمة مضيق هرمز نهائي الأمم الأفريقية تنسيق الجامعات نتيجة الثانوية الأزهرية نتيجة الثانوية العامة منتخب الجزائر أسعار البنزين الحد الأدنى للأجور أمم أفريقيا 2019 الطقس

    لندن تستدعي القائم بالاعمال الإيراني على خلفية احتجاز ناقلة بريطانية

    03:03 م السبت 20 يوليو 2019
    لندن تستدعي القائم بالاعمال الإيراني على خلفية احتجاز ناقلة بريطانية

    الناقلة ستينا إمبيرو التي تحتجزها إيران

    لندن- (د ب ا):

    استدعت وزارة الخارجية البريطانية القائم بالأعمال الإيراني بعد أن احتجزت السلطات الإيرانية ناقلة نفط ترفع العلم البريطاني في مضيق هرمز، وفق ما ذكرته وكالة أنباء برس اسوسيشن البريطانية ،نقلاً عن مصدر لم يكشف عن اسمه.

    قال وزير الخارجية البريطاني، جيريمي هانت، اليوم، إنه قلق من أن تكون إيران قد اتخذت "مساراً خطيراً"، بعد احتجازها ناقلة نفطٍ تحمل العلم البريطاني، أمس.

    وفي تغريدة له على تويتر، قال هانت "تحرك الأمس في الخليج يبعث بإشارات مقلقة بأن إيران ربما تختار طريقا خطيراً عبر سلوك مسلك غير قانوني ومزعزع للاستقرار بعد الاحتجاز المشروع لناقلتها النفطية في جبل طارق".

    وأضاف هانت ”كما قلت أمس سيكون ردّنا مدروساً لكن قوياً، نحاول التوصل إلى طريقة لحل مسألة الناقلة جريس 1، لكننا سنضمن سلامة شحننا“.

    وكانت البحرية البريطانية قد احتجزت الناقلة الإيرانية "جريس 1" في جبل طارق في الرابع من الشهر الجاري للاشتباه في أنها تهرب النفط إلى سوريا في انتهاك لعقوبات الاتحاد الأوروبي.

    وزارة الخارجية البريطانية مضيق هرمز أزمة مضيق هرمز السلطات الإيرانية ناقلة نفط بريطانية

    الخبر التالى:

    عباس يدافع عن قراراته بشأن القضاء الفلسطيني بعد تعرضها لانتقادات
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    إعلان