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    انتهاء التصويت في المنطقة القبلية المضطربة في باكستان

    03:01 م السبت 20 يوليه 2019
    انتهاء التصويت في المنطقة القبلية المضطربة في باكستان

    انتخابات

    إسلام أباد- (د ب أ):

    أغلقت مراكز الاقتراع أبوابها في أول انتخابات على الإطلاق تجرى في المنطقة القبلية الواقعة بشمال غرب باكستان على طول الحدود الأفغانية التي سيطر عليها المسلحون الإسلاميون لسنوات.

    ولم تصدر أي بيان رسمي بشأن نسبة الإقبال، ولكن وسائل الإعلام المحلية أظهرت أشخاصا يقفون في طوابير طويلة أمام مراكز الاقتراع بانتظار دورهم في المقاطعات السبع.

    ويتنافس في الانتخابات 285 مرشحا يمثلون الأحزاب السياسية الباكستانية، وبينها حزب "حركة إنصاف" الحاكم. ويبلغ عدد المسجلين في الجداول الانتخابية ثلاثة ملايين باكستاني.

    ومن المتوقع صدور النتائج الأولية بعد عدة ساعات.

    انتخابات باكستان المنطقة القبلية الحدود الأفغانية المسلحون الإسلاميون

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