إيران: الناقلة البريطانية لا تحمل شحنات واستجواب طاقمها أمر محتمل

القاهرة (مصراوي)

قال المدير العام للموانئ والملاحة البحرية بمحافظة هرمزجان، جنوب إيران، مراد عفيفي بور، اليوم، إن الناقلة البريطانية "ستينا إمبيرو"، لم تكن تحمل أي شحنة.

وأضاف عفيفي بور، إن طاقم الناقلة، البالغ عددهم 23، قد يتم استدعائهم، بطلبٍ من السلطات القضائية، لاستجوابهم حول بعض الأمور الفنية، بحسب بي بي سي.

قال عفيفي بور، اليوم، إن الناقلة البريطانية "ستينا إمبيرو" اصطدمت بقارب صيد إيراني قبل احتجازها، أمس الجمعة.

ونقلت وكالة فارس الإيرانية للأنباء عن المسؤول قوله، إن الناقلة البريطانية تجاهلت نداء استغاثة أرسله القارب، واصطدمت به.

وأضاف عفيفي بور أن الناقلة موجودة الآن في ميناء بندر عباس الإيراني، وأن جميع أفراد طاقهما، وعددهم 23 ، سيبقون على متنها لحين انتهاء التحقيق.