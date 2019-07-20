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    البحرين تطالب إيران بالافراج عن ناقلة نفط بريطانية فورا

    01:18 م السبت 20 يوليو 2019
    البحرين تطالب إيران بالافراج عن ناقلة نفط بريطانية فورا

    وزارة خارجية مملكة البحرين

    المنامة (د ب أ)

    أدانت وزارة خارجية مملكة البحرين بشدة احتجاز إيران لناقلة نفط تابعة للمملكة المتحدة في مضيق هرمز، مطالبة إيران بالكف عن هذه التصرفات العدائية الخطيرة والمتكررة والإفراج عن الناقلة (ستينا إمبيرو) فورًا.

    وجددت وزارة الخارجية ، حسبما أفادت وكالة الأنباء البحرينية " بنا" اليوم السبت ، وقوف مملكة البحرين إلى جانب المملكة المتحدة الصديقة وتضامنها معها ضد كل ما يهدد مصالحها، وفي الحفاظ على كافة حقوقها.

    وشددت على "ضرورة توقف إيران عن هذه الأعمال غير المسؤولة، وعن تهديداتها المتواصلة لحركة الملاحة البحرية"، داعية المجتمع الدولي إلى "اتخاذ خطوات حازمة لردع إيران والتصدي لها، وإلزامها بالقوانين والمعاهدات الدولية المتعلقة بالسلامة البحرية، حفاظًا على الأمن والسلم الدوليين".

    حركة الملاحة البحرية البحرين بريطانيا ناقلة نفط ناقلة ستينا إمبيرو

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