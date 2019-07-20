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    ليبيا: حكومة طرابلس تفرج عن اخر رئيس وزراء في عهد القذافي

    01:12 م السبت 20 يوليو 2019
    ليبيا: حكومة طرابلس تفرج عن اخر رئيس وزراء في عهد القذافي

    البغدادي المحمودي

    القاهرة (مصراوي)

    أعلنت وزارة العدل في حكومة الوفاق الوطني الليبية في بيان، السبت، الإفراج "لدواعٍ صحية" عن البغدادي المحمودي آخر رئيس وزراء في عهد معمر القذافي.

    وكان المحمودي اعتقل في 2011 في جنوب تونس، عندما كان يحاول التسلل إلى الجزائر المجاورة، وتم ترحيله إلى ليبيا في يونيو 2012.

    وأصدرت محكمة ليبية في طرابلس في 2015 حكماً بالإعدام على المحمودي وثمانية مسؤولين آخرين.

    وأطاحت انتفاضة2011 التي كانت مدعومة عسكريا من حلف شمال الأطلسي (الناتو) بالقذافي وقتله مسلحون بعد ذلك.

    منذ ذلك الحين، انقسمت ليبيا بين حكومات متنافسة، كل منها تدعمها مليشيات. كما تحولت البلاد إلى ملاذ للإرهابيين من تنظيمي القاعدة والدولة الإسلامية، كذا أصبحت نقطة انطلاق للمهاجرين الفارين من الحرب والفقر في بلدانهم قاصدين أوروبا عبر البحر المتوسط.

    البغدادي المحمودي وزارة العدل حكومة الوفاق الوطني الليبية معمر القذافي

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