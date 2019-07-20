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ألمانيا تحيي الذكرى السنوية الخامسة والسبعين لمقاومة النظام النازي

12:37 م السبت 20 يوليو 2019
ألمانيا تحيي الذكرى السنوية الخامسة والسبعين لمقاومة النظام النازي

أدولف هتلر

برلين (د ب أ)

تحيي الحكومة الألمانية اليوم السبت في برلين الذكرى السنوية الخامسة والسبعين لمقاومة النظام النازي، والتي تجسدت في محاولة الاغتيال الفاشلة للزعيم النازي أدولف هتلر.

ومن المقرر أن تلقي المستشارة أنجيلا ميركل خطابا بهذه المناسبة أمام النصب التذكاري للمقاومة في مبنى "بندلربلوك" التابع للجيش الألماني. كما تعتزم رئيسة الحزب المسيحي الديمقراطي، أنيجريت كرامب-كارنباور، إلقاء أول خطاب علني لها عقب توليها منصب وزيرة الدفاع.

ومن المنتظر أن يشارك في مراسم إحياء الذكرى أيضا رئيس المحكمة الدستورية العليا أندرياس فوسكوله، والرئيس الألماني السابق يواخيم جاوك، ووزير المالية أولاف شولتس، ووزير الصحة ينز شبان.

يُذكر أن العقيد كلاوس شينك جراف فون شتاوفنبرج حاول، بالتعاون مع ضباط آخرين في 20 تموز/يوليو عام 1944، قتل هتلر بتفجير قنبلة، إلا أن المحاولة باءت بالفشل، ونجا هتلر من التفجير بجروح طفيفة.

وتم إعدام شتاوفنبرج والضباط المتآمرين. وبوجه عام، راح نحو مئتي متآمر ضحية للقضاء النازي.

أدولف هتلر النظام النازي أنجيلا ميركل الحزب المسيحي الديمقراطي الحكومة الألمانية

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