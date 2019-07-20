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    العراق يطلق المرحلة الثانية من عملية "إرادة النصر" العسكرية شمال بغداد

    10:14 ص السبت 20 يوليو 2019
    العراق يطلق المرحلة الثانية من عملية "إرادة النصر" العسكرية شمال بغداد

    عملية إرادة النصر - العراق

    بغداد- (د ب أ(:

    أعلنت القوات العراقية اليوم السبت انطلاق المرحلة الثانية من عملية "إرادة النصر" العسكرية لتعزيز الأمن والاستقرار في شمال العاصمة بغداد، والمناطق المحيطة بها من المحافظات المجاورة.

    وقالت قيادة العمليات المشتركة ، في بيان بثه موقع "السومرية نيوز" اليوم ، إن العملية تشمل شمال بغداد والمناطق المحيطة بها في ثلاث محافظات هي ديالى وصلاح الدين والأنبار.

    وأضافت أن هذه العملية تأتي بدعم جوي من القوة الجوية وطيران الجيش والتحالف الدولي، فضلا عن مفارز من رجال المرور والجنسية والشرطة النهرية.

    ونقل الموقع عن مصدر أمني قوله :"تزامناً مع بدء الحملة الأمنية بمشاركة جميع صنوف القوات العراقية، أغلقت القوات الأمنية في الطارمية مداخل القضاء من جهة العبايجي وطريق الشط والمشاهدة والزملة".

    وأضاف المصدر أنه "لا يسمح بخروج ودخول المواطنين إلى القضاء إلا في الحالات الانسانية".

    عملية إرادة النصر العراق القوات العراقية الارهاب

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