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​وزير الخارجية الإيراني يصل إلى فنزويلا لحضور اجتماع لدول عدم الانحياز

07:48 ص السبت 20 يوليه 2019
​وزير الخارجية الإيراني يصل إلى فنزويلا لحضور اجتماع لدول عدم الانحياز

وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف

كاراكاس - (د ب أ):

وصل وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف إلى كاراكاس في وقت متأخر من يوم الجمعة، حسبما ذكرت وزارة الخارجية الفنزويلية على موقع تويتر.

ويحضر ظريف في كاراكاس اجتماع دول حركة عدم الانحياز تحت عنوان "نشر وتعزيز السلام عن طريق احترام القوانين الدولية" يومي السبت والأحد 20 و21 يوليو الجاري.

وتترأس فنزويلا هذه الدورة من مؤتمر حركة عدم الانحياز فيما كانت إيران الرئيسة السابقة وستكون أذربيجان لاحقاً رئيسة المؤتمر.

محمد جواد ظريف إيران دول عدم الانحياز الخارجية الإيرانية فنزويلا
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