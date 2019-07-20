أكثر الكلمات إنتشاراً

أزمة مضيق هرمز نهائي الأمم الأفريقية تنسيق الجامعات نتيجة الثانوية الأزهرية نتيجة الثانوية العامة منتخب الجزائر أسعار البنزين الحد الأدنى للأجور أمم أفريقيا 2019 الطقس

​مسئول: الجيش الروسي سيتزود بمنظومات "إس – 500" العام المقبل

07:46 ص السبت 20 يوليه 2019
​مسئول: الجيش الروسي سيتزود بمنظومات "إس – 500" العام المقبل

نائب رئيس الوزراء الروسي يوري بوريسوف

موسكو - (أ ش أ):

أكد نائب رئيس الوزراء الروسي، يوري بوريسوف، أن الصناعة الحربية الوطنية تبدأ العام المقبل بتسليم جيش البلاد منظومات "إس – 500".

وقال بوريسوف - في تصريحات أوردتها قناة "روسيا اليوم" الإخبارية اليوم السبت - إن مكونات المنظومة قد خضعت للاختبارات في المصنع ، مضيفا أن صواريخ المنظومة أطلقت أكثر من مرة وتكللت كافة الإطلاقات الصاروخية بنجاح.

وأوضح بوريسوف أن وحدات القوات الجوية والفضائية الروسية ستتسلم نماذج مختلفة من المنظومة حسب المهام الموكلة إليها.

وكان وزير الصناعة والتجارة الروسي، دينيس مانتوروف، قد أعلن في وقت سابق أن الشركات التابعة لمجمع الصناعات الحربية الروسية جاهزة لإنتاج منظومات "إس – 500" الروسية الواعدة للدفاع الجوي.

أما مصممو المنظومة في شركة "روستيخ" الروسية فأعلنوا أن "إس – 500 بروميتاي" لا تعتبر وريثة لمنظومة "إس – 400"، إذ أن إمكاناتها واسعة جدا بصفتها حلقة وصل بين الدرع الصاروخية الاستراتيجية "نودول" ومنظومتي "إس – 300" و"إس – 400" للدفاع الجوي.

وأوضحوا أن المهمة الرئيسية لمنظومة "إس – 500 " تنحصر في مكافحة الصواريخ الباليستية والصواريخ العابرة للقارات التي تعترضها في المرحلة الأخيرة أو قبل الأخيرة لمسارها. كما بمقدور المنظومة إسقاط الصواريخ فرط الصوتية والأقمار الصناعية المحلقة في المدارات المنخفضة وغيرها من الأسلحة الفضائية. وستعمل المنظومة بالتعاون الوثيق مع الدرع الصاروخية الاستراتيجية الروسية "نودول"، ونظام الإنذار عن الهجوم الصاروخي وغيره من الأنظمة الاستراتيجية.

هذا المحتوى من

يوري بوريسوف روسيا الحكومة الروسية الجيش الروسي منظومة إس 500

الخبر التالى:

موسكو: 3 روس على متن ناقلة النفط البريطانية المحتجزة لدى إيران​
تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

إعلان

إعلان

إعلان