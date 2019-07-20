​السعودية توافق على استقبال قوات أمريكية لتعزيز أمن المنطقة

الرياض - (أ ش أ):

أعلن العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز عن موافقة المملكة العربية السعودية استقبال قوات أمريكية لرفع مستوى العمل المشترك.

وصرح مصدر مسؤول بوزارة الدفاع السعودية - وفق ما أوردته وكالة الأنباء السعودية "واس" - بأنه انطلاقا من التعاون المشترك بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية، ورغبتهما في تعزيز كل ما من شأنه المحافظة على أمن المنطقة واستقرارها، فقد صدرت موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود القائد الأعلى لكافة القوات على استقبال المملكة لقوات أمريكية .

وأوضح المصدر أن ذلك يأتي في إطار رفع مستوى العمل المشترك في الدفاع عن أمن المنطقة واستقرارها وضمان السلم فيها.