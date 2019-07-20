أمير الكويت يهنيء الرئيس السيسي بنجاح تنظيم الأمم الأفريقية

الكويت- أ ش أ:

بعث أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح مساء اليوم الجمعة، ببرقية تهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، عبر فيها عن خالص تهانيه له وللشعب المصري بنجاح بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019، والتي استضافتها مصر.

وأشاد أمير الكويت - خلال البرقية - بالاستعدادات والترتيبات التي وفرتها مصر للفرق المشاركة في كافة الملاعب والمرافق التي أعدت لهذا الحدث المهم، وأسهمت في إنجاح هذه البطولة وتحقيق الأهداف الرياضية المنشودة.

كما أشاد أمير الكويت بالروح الرياضية العالية التي تحلت بها كافة الفرق الرياضية، وبالأداء المميز الذي قدمته طوال فترة البطولة.

كما بعث ولي العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، ورئيس مجلس الوزراء الكويتى الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح، برقيتي تهنئة مماثلتين إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وكانت بطولة كأس الأمم الأفريقية، قد اختتمت مساء اليوم، بعد تتويج المنتخب الجزائري عقب تغلبه على نظيره السنغالي بهدف نظيف.